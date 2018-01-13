Про дороги Башкирии поспорили в эфире телеканала Россия 1

- Там была ключевая фраза, что местному начальнику это нафиг не нужно. А почему? А потому, что за последние годы система местного самоуправления в нашей стране практически разрушена. Почему? Потому что, тот начальник, который должен там отвечать за эту тему, его не избирает эта бабушка, а его назначает конкурсная комиссия, - считает секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович. – Проблема России сегодня – это не ядерные технологии, это не местное самоуправление. Проблема России – это местное самоуправление.