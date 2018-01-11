В Уфе эвакуируют автомобили для очистки дорог от снега

Проходу спецтехники часто мешает автотранспорт, который водители бросают вдоль дорог, из-за чего по Уфе проходят рейды по эвакуации транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города. Одновременно с эвакуацией проводится уборка и вывоз снега.