В Башкирии составили список особо опасных в период морозов дорог

Управление ГИБДД МВД по Башкирии предупредило водителей о том, что следует быть особенно осторожными на ряде дорожных участков в период наступивших морозов.
По мнению представителей Госавтоинспекции, водителям следует воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения и быть очень внимательными при обгоне длинномерных автомобилей, а также строго соблюдать дорожные знаки и разметку и не превышать скоростной режим.
- Особенно важно придерживаться правил дорожного движения при подъемах и спусках, - говорится в предупреждении от ГИБДД.
В перечень опасных участков попали:
Обо всех внештатных ситуациях на дороге следует сообщать экипажам ДПС или звонить в полицию по тревожным телефонам: 235-84-02, 233-27-31.