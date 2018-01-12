В Башкирии составили список особо опасных в период морозов дорог

По мнению представителей Госавтоинспекции, водителям следует воздержаться от беспорядочного маневрирования и резкого торможения и быть очень внимательными при обгоне длинномерных автомобилей, а также строго соблюдать дорожные знаки и разметку и не превышать скоростной режим.