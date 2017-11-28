Генпрокуратура назвала самые опасные регионы России

Генпрокуратура России определила наиболее криминальные регионы России.

Как пишет издание Dni.ru, лидерами антирейтинга стали Забайкалье и республика Тыва.

За 10 месяцев текущего года в Тыве зафиксировано свыше 3103 преступлений на сто тысяч жителей. На втором месте оказался Забайкальский край, где за аналогичный период совершено 2110 правонарушений. На третьем месте оказалась Сахалинская область, где за десять месяцев с начала 2017 года было совершено 2022 преступления на 100 тысяч жителей. В Бурятии, по данным Генпрокуратуры, этот показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области 1950.

Наибольшее количество уголовных дел возбудили в Москве, но из-за этого она не оказалась в рейтинге на первой позиции. Уровень преступности оценивался ведомством через соотношение числа зарегистрированных нарушений закона к количеству проживающих граждан. Именно по этой причине столица, где с начала года зафиксировали более 117 тысяч преступлений, оказалась на 66-м месте списка.

Несколько хуже показатель сравнения Москвы с другими субъектами Центрального федерального округа. Совершенные в столице 949 преступлений на сто тысяч населения поставили город на 12-ю строчку рейтинга. Всего округ включает 18 регионов. Наименее криминальные из них Тульская и Белгородская области.