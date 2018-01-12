В Башкирии разыскивают 20-летнюю маму двоих детей

Известно, что дома у пропавшей учалинки остались двое маленьких детей, один из них находится на грудном вскармливании. Сообщается также, что исчезнувшая мать периодически выходила на связь с родственниками и сообщила, что она сейчас попала на лечение в больницу в другой город.