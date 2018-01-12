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Под Уфой несколько часов тушили частную автозаправку

12 января 2018, 15:54
Эксперты выясняют причину возгорания.

Сегодня, 12 января, в десятом часу утра начался пожар на частной автозаправке в пригороде Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ. ЧП произошло в поселке Мокроусово, в Кировском районе столицы.

Напомним, как сообщалось ранее, там загорелись три цистерны, две из которых, к счастью, были пусты. Пожар был потушен к полудню по местному времени.

По информации спасателей, пострадавших и погибших нет. Однако портал Уфа1 распространил информацию, что травмы получил владелец АЗС, который оказался рядом с загоревшимися баками в момент возгорания.

На место происшествия выезжали 8 пожарных автомобилей и 17 огнеборцев.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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