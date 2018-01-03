В Уфе при пожаре дома в Деме сгорели двое мужчин
Сегодня, 11:00ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: 02.mchs.gov.ru
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Сегодня около семи часов утра на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Горел жилой бревенчатый дом. Через полтора часа пожар удалось потушить, но два человека погибли.
Дом, в котором произошел пожар, расположен на ул. Мусоргского в Демском районе Уфы. Как уточнили в МЧС Башкирии, здание бревенчатое с металлической кровлей по деревянной обрешетке на улице.
Как сообщает пресс-служба МЧС, оба погибших - мужчины. Причины пожара сейчас выясняются.
Пожар локализован в 09:06. Для тушения привлекались три единицы техники и восемь человек.
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