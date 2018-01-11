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В Башкирии женщина родила в уличном туалете и уронила малыша в нечистоты

11 января 2018, 17:04
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

В Бижбулякском районе Башкирии в канун Нового года случилось несчастье с молодой беременной женщиной.

Как сообщило агентство «Башинформ», 27-летняя будущая мама, проживавшая в частном доме, отправилась в туалет, который располагался на улице. По словам женщины, она вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Тем временем у нее, пребывавшей на восьмом месяце беременности, началось сильное маточное кровотечение и случились стремительные роды.

Обеспокоенные родственники отправились на поиски женщины и нашли ее лежащей без сознания и вызвали «скорую помощь». Мертвого новорожденного ребенка нашли в выгребной яме.

Как сообщили в следкоме, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе от него. Назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти ребенка.

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