В Башкирии женщина родила в уличном туалете и уронила малыша в нечистоты

Как сообщило агентство «Башинформ», 27-летняя будущая мама, проживавшая в частном доме, отправилась в туалет, который располагался на улице. По словам женщины, она вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Тем временем у нее, пребывавшей на восьмом месяце беременности, началось сильное маточное кровотечение и случились стремительные роды.