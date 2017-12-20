В Башкирии няня избивала 8-месячного ребенка

Следователи проводят по данному факту проверку.

В декабре жительница Стерлитамака обратилась в правоохранительные органы, сославшись на видеозапись на которой видно, как её восьмимесячного ребенка избила няня, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

- Вкратце, что увидела на видео, ребенок лежит на полу на подушке, поднимает голову..., - написала мама ребенка ЮлияВ. - Ирина Ч, проходя мимо ногой, прижимает голову ребенка к подушке...и так несколько раз. Хватая за одну руку, положила в кроватку. Отлупила по попе, что ребенок сходил в туалет по большому, ушли в ванную, ребенок там орал - дурдом. Будьте бдительны при приеме няни на работу. По возможности устанавливайте камеры видеонаблюдения. Благодаря записи с видео наконец-то разоблачили ее. А скольким деткам она успела до этого искалечить психику.