Уфимка обратилась в прокуратуру за разъяснениями по поводу рутения

- Товарищи путаются в показаниях. Так за 26-27 сентября 2017 года, есть три разные цифры по содержанию Рутения в п. Дема-Уфа и все со ссылкой на НПО Тайфун. Непонятно как в одной и той же пробирке могут уместиться 16,9 Бк, 17,02 Бк и 187 Бк. Согласитесь, что цифра разные. Пусть разберутся с этим! – говорит Ольга. – Помню, в сентябре я как раз собирала последние яблоки, а сын любит яблоки. Он, конечно, их моет как-то. И знай я о радиоактивных дождях, я бы на это иначе посмотрела. Еще я вспомнила, что под моросящим дождем без зонта бегала… Власти с 26 сентября знали про радиацию и молчали. В Уфе уже была такая же ситуация в 1990 году с фенолом, когда люди неделю пили зараженную воду, а потом начались последствия. Поэтому я и написала в прокуратуру. Пусть скажут нам, кто в ответе, за сокрытие информации, за то, что мы травимся из-за неведения… Поскольку по рутению они уже много раз были "господа соврамши", пытаюсь сама в этом разобраться. Но я не физик-ядерщик вот и прошу прокуратуру разобраться во всем этом. Ведь у прокуроров тоже семьи в Уфе живут.