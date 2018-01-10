Общественный фонд из Башкирии внес в избирательный фонд Путина 12 миллионов

12 млн руб пожертвовал Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития. Его возглавляет депутат Госсобрания Башкирии Николай Самойленко, член регионального Политического совета партии «Единая Россия». Фонд расположен по тому же адресу, что и региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».