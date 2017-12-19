Голодовка дольщиков «Новобулгаково» в Уфе может прекратиться сегодня

- Нас познакомили с возможным инвестором, Марселем Юсуповым, - рассказа Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков микрорайона «Новобулгаково» Роман Ситдиков. – И с подрядчиком (ООО «Система», руководитель – Артем Манушков). Обсудили общие вопросы. Сошлись на том, что на часть наших требований будет дан письменный ответ. И.о. директора «Стройвертикали» (нынешний застройщик ЖК "Новобулгаково" - прим.) Валерий Прудской с нашим представителем уехали, чтобы привезти этот документ. Ознакомившись с ним, мы и примем решение о продолжении или остановке нашей акции протеста.