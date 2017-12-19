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Posted 19 декабря 2017, 11:20

Published 19 декабря 2017, 11:20

Modified 17 октября 2022, 19:53

Updated 17 октября 2022, 19:53

Голодовка дольщиков «Новобулгаково» в Уфе может прекратиться сегодня

19 декабря 2017, 11:20
Сегодня в госкомитете по строительству и архитектуре Башкирии прошло совещание с участием обманутых дольщиков микрорайона «Новобулгаково».

Около 16 часов вечера в Уфе завершилась встреча участников голодовки, обманутых дольщиков микрорайона «Новобулгаково», с представителями власти и потенциального инвестора.

- Нас познакомили с возможным инвестором, Марселем Юсуповым, - рассказа Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков микрорайона «Новобулгаково» Роман Ситдиков. – И с подрядчиком (ООО «Система», руководитель – Артем Манушков). Обсудили общие вопросы. Сошлись на том, что на часть наших требований будет дан письменный ответ. И.о. директора «Стройвертикали» (нынешний застройщик ЖК "Новобулгаково" - прим.) Валерий Прудской с нашим представителем уехали, чтобы привезти этот документ. Ознакомившись с ним, мы и примем решение о продолжении или остановке нашей акции протеста.

По словам Романа Ситдикова, это произойдет после пяти часов вечера.

Напомним, голодовка дольщиков ЖК "Новобулгаково" началась вчера, 18 декабря. В ней, по словам дольщиков, готовы принять участие до 150 человек.

Мы следим за развитием событий.

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#Разиф Абдуллин#Общество#Новости
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