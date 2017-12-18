В России официально стартовала кампания по выборам президента

Кроме него о своем желании выставить свои кандидатуры на выборах заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель «партии Роста» Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущие Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и Екатерина Гордон (самовыдвижение). Самым скандальным кандидатом мог бы стать Алексей Навальный, но согласно заявлению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, он не сможет быть зарегистрированным из-за его судимости. Пожалуй, основным конкурентом действующего главы государства будет кандидат от КПРФ, им может стать Геннадий Зюганов или Павел Грудинин. Коммунисты выдвинут своего кандидата на съезде партии 23 декабря. Пока официально не заявил свою позицию лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, партия заявит о своем решении на съезде 25 декабря.