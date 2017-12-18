В Башкирии можно будет пожаловаться на некачественную медицинскую помощь

По телефону 272-61-72 граждане республики могут оставить свои жалобы, получить консультацию, в том числе по поводу отказов лечебно-профилактических учреждений в выписке рецептов на лекарства, в принятии указанных рецептов в аптеках и нарушений сроков отсроченного обслуживания рецептов.