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В Башкирии можно будет пожаловаться на некачественную медицинскую помощь

18 декабря 2017, 14:26
"Горячая линия" пройдет в республике 29 декабря.

29 декабря с 10:00 до 13:00 пройдет «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения населения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По телефону 272-61-72 граждане республики могут оставить свои жалобы, получить консультацию, в том числе по поводу отказов лечебно-профилактических учреждений в выписке рецептов на лекарства, в принятии указанных рецептов в аптеках и нарушений сроков отсроченного обслуживания рецептов.

На звонки ответит старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Валишин Разиф Раисович.

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