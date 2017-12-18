«Башкиравтодор» выплатит пострадавшей в ДТП 800 тысяч рублей

Авария, в результате которой женщина утратила возможность передвигаться и была признана инвалидом 1 группы, произошла ещё в 2008 году вблизи посёлка Михайловка в Дуванском районе Башкирии. Как было установлено, ДТП случилось из-за отсутствия дорожных знаков, устанавливающих приоритет проезда перекрёстка, установка знаков находится в компетенции "Башкиравтодора".