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«Башкиравтодор» выплатит пострадавшей в ДТП 800 тысяч рублей

18 декабря 2017, 13:20
Основанием для иска стало отсутствие дорожных знаков.

Октябрьский суд Уфы обязал «Башкиравтодор» выплатить пострадавшей в ДТП 800 тысяч рублей. Инициатором иска о компенсации морального и материального вреда выступила прокуратура региона.

Авария, в результате которой женщина утратила возможность передвигаться и была признана инвалидом 1 группы, произошла ещё в 2008 году вблизи посёлка Михайловка в Дуванском районе Башкирии. Как было установлено, ДТП случилось из-за отсутствия дорожных знаков, устанавливающих приоритет проезда перекрёстка, установка знаков находится в компетенции "Башкиравтодора".

Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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