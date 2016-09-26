В Башкирии экс-директора «Башкиравтодора» обязали вернуть 64 миллиона

Он вывел деньги предприятия в подконтрольные себе организации.

Бывшему руководителю государственного унитарного предприятия «Башкиравтодор» Шамилю Аминову придется вернуть предприятию 64 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы.

- В суде установлено, что с 2006 по 2010 годы генеральный директор ГУП «Башкиравтодор» Шамиль Аминов незаконно вывел в подконтрольные ему организации денежные средства в размере 62 млн рублей и дорожную технику стоимостью 2 млн рублей, принадлежащие унитарному предприятию, - следует из сообщения прокуратуры.

Ранее суд признал Аминова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), но он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности преступления.

В настоящее время на имущество Шамиля Аминова, в том числе жилой дом, земельный участок в Булгаково, нежилое помещение, автомобиль «Mitsubishi Pajero» и денежные средства на счетах в банках наложен арест.

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