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В Башкирии экс-директора «Башкиравтодора» обязали вернуть 64 миллиона
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии экс-директора «Башкиравтодора» обязали вернуть 64 миллиона
Сегодня, 10:43ПроисшествияОльга КорзикФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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