В Уфе начали свою работу елочные базары

В текущем году в Уфе уже начали работу 92 елочных базара, на которых можно приобрести ели, пихты, сосны, а также букеты из хвойных веток. Все они осуществляют санкционированную торговлю лесными красавицами.
Как отмечается на сайте мэрии, минимальная стоимость елки в этом году составляет 500 рублей, максимальная – в зависимости от высоты и пышности древа может достигать даже 5000 рублей.
Наиболее дешевыми являются сосны и елки, а самыми дорогими в этом году оказались ели.
Более подробную информацию о расположении елочных базаров можно получить на сайте администрации Уфы на страницах муниципалитетов.