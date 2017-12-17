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В Уфе начали свою работу елочные базары

17 декабря 2017, 17:27
Символ праздника можно будет купить вплоть до 31 декабря.

В текущем году в Уфе уже начали работу 92 елочных базара, на которых можно приобрести ели, пихты, сосны, а также букеты из хвойных веток. Все они осуществляют санкционированную торговлю лесными красавицами.

Как отмечается на сайте мэрии, минимальная стоимость елки в этом году составляет 500 рублей, максимальная – в зависимости от высоты и пышности древа может достигать даже 5000 рублей.

Наиболее дешевыми являются сосны и елки, а самыми дорогими в этом году оказались ели.

Более подробную информацию о расположении елочных базаров можно получить на сайте администрации Уфы на страницах муниципалитетов.

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