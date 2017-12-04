Когда и где в Уфе пройдут елочные базары

10 декабря в Уфе начнут работу елочные базары. Всего в городе будет 92 торговые точки.

Приобрести елки к Новому году уфимцы смогут на следующих площадках:

- около ТК «Алтын» (ул. Правды, 21),

- ТСК «Юрматы» (бул. Тухвата Янаби, 53)

- ТК «Южный полюс» (ул. Софьи Перовской, 52/2),

- ТСК «Шакшинский», (ул. Производственная),

- ТК «Наша Уфа» (ул. С.Перовской, 38),

- ТК «Купчиха», (ул. Софьи Перовской, 52)

- ТК «Кувыкинский» (ул. Степана Кувыкина, 16),

- ТСК «Заречный» (ул. Ахметова 326/1),

- ТСК «Пушкинский», (ул. Пушкина 35к1),

- ТК «Любимый» (ул. Кольцевая, 102),

- ТСК «Сипайловский» (ул. Маршала Жукова, 10),

- ТСК «Гагаринский» (ул. Юрия Гагарина, 42),

ТСК «Корсо» (ул. Юрия Гагарина, 34),

Также елки будут продавать на улицах Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Пушкина, Бикбая, Жукова, Гагарина, Рихарда Зорге, Кольцевой, на площадях им. Ленина и перед Дворцом спорта.