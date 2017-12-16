mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В отношении авиадебошира рейса «Уфа-Пхукет» возбуждено уголовное дело

16 декабря 2017, 10:53
Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, выражался нецензурной бранью, угрожал безопасности полета.

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который 16 ноября этого года устроил дебош на самолете, летевшим по маршруту «Уфа-Пхукет». Дело возбуждено по статье «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте» (ч. 1 ст. 213 КФ РФ), сообщили в уфимской транспортной прокуратуре.

Как удалось установить дознавателям, пассажир самолета авиакомпании «Икар» грубо нарушал общественный порядок и демонстрировал явное неуважение к обществу. Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, где находилась пассажирка с малолетним ребенком, выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и членов экипажа, расстегивал ремень безопасности, вставал и покидал своё место с криками и ненормативной лексикой, тем самым угрожая безопасности полета. На замечания в свой адрес он не реагировал.

Ход расследования по уголовному делу находится на особом контроле Уфимской транспортной прокуратуры.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы по теме
В Уфе два пьяных пассажира устроили дебош на борту самолета, вылетающего в МосквуПассажир рейса «Анталья – Уфа» устроил дебош во время полета
#Новости#Уголовное дело#Самолет#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48