В отношении авиадебошира рейса «Уфа-Пхукет» возбуждено уголовное дело

Как удалось установить дознавателям, пассажир самолета авиакомпании «Икар» грубо нарушал общественный порядок и демонстрировал явное неуважение к обществу. Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, где находилась пассажирка с малолетним ребенком, выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и членов экипажа, расстегивал ремень безопасности, вставал и покидал своё место с криками и ненормативной лексикой, тем самым угрожая безопасности полета. На замечания в свой адрес он не реагировал.