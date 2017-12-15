В Башкирии жители деревни попросили Хамитова забрать их из-за границы

Как рассказал Шарифисламов Хамитову, на одном из сходов жители единодушно выступили за то, что вся деревня должна находиться в составе Башкирии. Люди фактически проживают в республике: получают все социальные выплаты из республиканского бюджета, их дети учатся в местной школе. Они уже обратились в администрации Аскинского района Башкирии и Красноуфимского района Сверловской области, где удалось достичь предварительной договоренности. Но окончательного решения пока нет.