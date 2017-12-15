Уфимские трамваи и троллейбусы вновь отключают от сети

- Долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, на сегодняшний день превысил 200 млн рублей, - пояснил генеральный директор «ЭСКБ» Андрей Травкин. – Мы вынуждены пойти на крайнюю меру, и, как и было оговорено ранее, ввести ограничение подачи электроэнергии почти на всех тяговых подстанциях МУЭТ. От нашей компании в Администрацию Уфы и в МУЭТ было направлено не одно предупреждение о погашении задолженности, однако долг так и продолжает расти.