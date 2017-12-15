Нападение на девушку в одном из кафе в Башкирии попало на видео

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Как оказалось, это не первый случай нанесения телесных повреждений в кафе, на видеозаписи инцидента опубликованной в сообществе «HUE» видно, что в том же кафе неизвестный мужчина бьёт двоих собутыльников по голове пустой бутылкой. По второму факту полиция проводит проверку.