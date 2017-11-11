Уфимка напала на женщину с ножом после того, как пригласила ее в гости

ЧП произошло ночью в Орджоникидзевском районе города.

Минувшей ночью 42-летняя уфимка познакомилась с 32-летней жительницей из соседнего дома. Около часа ночи женщины разговорились, нашли общие интересы и решили продолжить совместную беседу за алкоголем. Застолье продолжалось около часа, однако когда гостья собралась идти домой, сожитель женщины вдруг оказался против. Пара затащила уфимку в гостиную и, угрожая ножом, потребовала вытащить из сумочки все ценные вещи.