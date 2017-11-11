Уфимка напала на женщину с ножом после того, как пригласила ее в гости

Минувшей ночью 42-летняя уфимка познакомилась с 32-летней жительницей из соседнего дома. Около часа ночи женщины разговорились, нашли общие интересы и решили продолжить совместную беседу за алкоголем. Застолье продолжалось около часа, однако когда гостья собралась идти домой, сожитель женщины вдруг оказался против. Пара затащила уфимку в гостиную и, угрожая ножом, потребовала вытащить из сумочки все ценные вещи.
Испугавшись, уфимка отдала наличные, банковскую карту, сотовый. Как представилась возможность, она выбежала из квартиры прямо без обуви и отправилась домой. На следующий день женщина обратилась в полицию. Участковые виновников сразу же нашли – ими оказались ранее судимые уфимцы. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.