В Башкирии пьяный сын при собутыльниках напал на собственную мать
Сегодня, 15:35ПроисшествияРустэм Башкирцев
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На 20-летнего мужчину возбудили уголовное дело.
В Стерлитамаке 20-летний молодой человек избил собственную мать, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Сын с приятелями распивали алкоголь, когда мать сделала замечание по поводу пьянки. Молодой человек заступился за приятелей, выкручивая при этом руки матери. От боли женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, вызвала скорую.
На 20-летнего мужчину возбудили уголовное дело.
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