В Башкирии пьяный сын при собутыльниках напал на собственную мать

На 20-летнего мужчину возбудили уголовное дело.

В Стерлитамаке 20-летний молодой человек избил собственную мать, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сын с приятелями распивали алкоголь, когда мать сделала замечание по поводу пьянки. Молодой человек заступился за приятелей, выкручивая при этом руки матери. От боли женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, вызвала скорую.