mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Путин об укрупнении Башкирии и Татарии: Этого не будет

14 декабря 2017, 14:51
Сегодня, 14 декабря, во время прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили о возможном укрупнении ряда субъектов РФ. Напомним, в последнее время общественность соседней татарской республики активно обсуждала вопрос о якобы возможном объединении Татарии и Башкирии. Путин эти слухи опроверг.

Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин. Президента и спросили о больном языковом вопросе, споры вокруг изучения которого не утихают и сегодня.

Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по другому. Президенту показалось, что надпись гласит "Путин, бай-бай!". А написано было "Путин-Бабай". Он заинтересовался, что это могло означать. Девушка объяснила, что бабаем жители Татарстана ласково называют Путина. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.

- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского, - отметил Путин, отвечая на ее вопрос.

Материалы по теме
Михаил Бабич: Объединение Татарстана и Башкирии – это фантазии
#Новости#Владимир Путин#Надежда Валитова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48