Владимир Путин об укрупнении Башкирии и Татарии: Этого не будет

Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по другому. Президенту показалось, что надпись гласит "Путин, бай-бай!". А написано было "Путин-Бабай". Он заинтересовался, что это могло означать. Девушка объяснила, что бабаем жители Татарстана ласково называют Путина. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.