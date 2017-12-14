Владимир Путин об укрупнении Башкирии и Татарии: Этого не будет

Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин. Президента и спросили о больном языковом вопросе, споры вокруг изучения которого не утихают и сегодня.
Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по другому. Президенту показалось, что надпись гласит "Путин, бай-бай!". А написано было "Путин-Бабай". Он заинтересовался, что это могло означать. Девушка объяснила, что бабаем жители Татарстана ласково называют Путина. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.
- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского, - отметил Путин, отвечая на ее вопрос.