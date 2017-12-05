Михаил Бабич: Объединение Татарстана и Башкирии – это фантазии

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич прокомментировал идею объединения двух регионов.

Вчера, 4 декабря, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встретился в Нижнем Новгороде с главными редакторами СМИ округа. На встрече задавался вопрос и о слиянии двух регионов, Татарстана и Башкирии, сообщает Inkazan.

- Я так понял, такое поручение дал мне один из telegram-блогеров. Поэтому будем считать, что это его фантазии,- сказал Михаил Бабич.

Хотя, по мнению полпреда, в ситуациях, когда регионы объединяли, был достигнут положительный эффект.

- Целый ряд регионов прошли через укрупнение. Практика показала, что положительный эффект получен: и бюджетный, и социальный. Те риски, о которых говорилось, не нашли под собой основания, - сказал он.

При этом Михаил Бабич не видит оснований для объединения Башкирии и Татарстана.