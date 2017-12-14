Владельцы асфальтобетонных заводов травили жителей села Лебяжий под Уфой

напомним, что ранее Медиакорсеть уже писала о проблемах жителей поселка, недовольных сильной задымленностью в связи с работой асфальтобетонных заводов. Земля, по словам местных жителей, постоянно сдавалась в аренду различным предпринимателям, и они использовали расположенные на ней помещения под склад. Однако полгода назад ситуация ухудшилась. Собственник передал участок в аренду нефтесервисному предприятию. По словам Гульназ Шагаевой, владелец появляется здесь очень редко и ни с кем не идет на контакт. В последний раз его видели во время санкционированного митинга против промзоны, организованного местными жителями.