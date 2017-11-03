Захотел и устроил: Как и почему в жилом поселке под Уфой выросла промзона

Медиакорсеть разбиралась в ситуации в поселке Лебяжьем под Уфой, где прямо у жилых домов развернулась промышленная зона.

Поселок Лебяжий находится прямо под Уфой. Когда-то эта земля принадлежала одному из совхозов, а участки выделялись за заслуги и ударный труд. Уфимка Гульназ Шагаева здесь выросла и надеялась, что ее мама сможет здесь достойно встретить старость. Совсем недавно вместо старенького покосившегося домика был построен новый, добротный. До финишной прямой оставалось совсем немного. Мечты о тихой жизни в обновленном семейном гнезде становились все реальнее, пока однажды за забором не раздался страшный грохот. В нескольких метрах от их дома, прямо на соседнем участке развернулась настоящая промышленная зона. Теперь спокойной жизнь семьи не назовешь. Медиакорсеть разбиралась в ситуации.

Черным-черно

Семья Гульназ Шагаевой живет в поселке уже много лет. Здесь прошло все ее детство, здесь каждое лето проводили ее дети, здесь ее мама надеялась достойно встретить старость. Недавно Шагаевы решили построить новый дом, провести внутрь удобства, развести небольшое хозяйство. Все шло по плану, пока на соседнем участке не развернулась настоящая промзона. По словам женщины, теперь под их окнами с утра до ночи шумят большегрузы, круглыми сутками идет черный дым, за забором появились бочки с нефтепродуктами, а на окнах и деревьях плотно осела сажа.

– Моя мама получила здесь землю за то, что всю жизнь проработала в совхозе, как и многие местные другие семьи. Так и образовался Лебяжий. Советский союз развалился, поселок перестал куда-либо относиться, и здесь начали покупать участки посторонние люди. Так со временем и появился наш сосед, он решил заработать денег, сдал землю какой-то компании. И понеслось. Летом стало невозможно дышать, целый день гудела техника, шел дым, выхлопные газы, все вокруг покрылось сажей и копотью. Мы даже продать не можем, так как люди приезжают, видят промзону, разворачиваются и уходят, – рассказывает Гульназ.

Фото: Артур Салимов.

Она добавила, что участок используется не по назначению уже порядка десяти лет. Земля постоянно сдавалась в аренду различным предпринимателям, и они использовали расположенные на ней помещения под склад. Однако полгода назад ситуация ухудшилась. Собственник передал участок в аренду нефтесервисному предприятию. По ее словам, владелец появляется здесь очень редко и ни с кем не идет на контакт. В последний раз его видели во время санкционированного митинга против промзоны, организованного местными жителями. В этот день он показательно приехал с двумя детьми и говорил журналистам на камеру, что здесь живет. «По-видимому в ангаре», - с иронией прокомментировала наша собеседница.

Фото: Артур Салимов.

Сдам в аренду

Фото: Артур Салимов.

Как удалось выяснить Mедиакорсети, за забором отчаявшейся уфимки действительно развернуто производство. Земля принадлежит Артуру Шарафутдинову. По данным kartoteka.ru, ему присвоен статус ИП 18 июля 2017 года. Господин Шарафутдинов имеет право на аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, чем он и воспользовался. Как оказалось, он также является одним из учредителей национального экопарка «Таптыково» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Здесь занимаются разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков. Размер его вклада 19 тысяч рублей. Также когда-то он был зарегистрирован как ИП и имел несколько точек в поселках и деревнях в Мелеузовском районе, но вскоре этот бизнес был закрыт. Когда и по какой причине - неизвестно, но Гульназ Шагаева рассказала, что предприниматель оттуда родом, и его попросту выдавили из района. Сейчас землю в Лебяжьем у Шарафутдинова арендует нефтяная холдинговая компания «Таграс» из Татарстана. Автомобили именно этого холдинга шумят и дымят каждый день под окнами местных жителей. Однако, по данным минземимущества, Шарафутдинов платит налог с этого участка исключительно как физическое лицо, а значит, вполне вероятно, что промзона здесь организована незаконно.

Фото: Артур Салимов.

– Дышать стало просто невозможно, целый день сюда ездят грузовики с канистрами, и все выхлопы идут к нам, – возмущается Гульназ Шагиева. – У меня маме будет 65 лет, и она вынуждена все это терпеть. Мы обращались уже во все возможные инстанции, и никто ничего вразумительного нам не ответил. От безвыходности мы готовы даже на голодовку. И никто не в состоянии помочь.

Отфутболили

И действительно, попытки нашей героини разобраться с происходящим превратились в бег по кругу. Как это обычно и бывает, большинство способов достучаться до чиновников оказались безуспешными. Гульназ просто-напросто футболили от ведомства к ведомству, бездушно делегируя полномочия и перекладывая ответственность друг на друга. В результате, в руках у женщины собралась целая кипа бумаг и ни одного вразумительного ответа.

Фото: Артур Салимов.

Первое обращение было в прокуратуру 28 мая. Прокуратура обещала разобраться и передала часть полномочий в МЧС. Оттуда отписались лишь 19 сентября, ответив, что прокуратурой уфимского района согласована внеплановая выездная проверка. В минэкологии Башкирии Гульназ обращалась дважды, и дважды ведомство перенаправляло ее запрос в Роспотребнадзор и администрацию Уфимского района. Кроме того, в минэкологии отметили, что отношения с соседом носят гражданско-правовой характер, а посему предложили разбираться с соседом самостоятельно через суд, и даже отписались, что собственник вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка. Расписывать все запросы и ответы можно до бесконечности, но 35 листов, высланных из разных ведомств, говорят сами за себя. В конечном итоге, спустя месяцы переписки администрация Уфимского района сообщила, что готовит внеплановую выездную проверку.

Фото: Артур Салимов.

Накажут штрафом

Чтобы разобраться в ситуации, редакция дозвонились до главы Зубовского сельсовета Рима Муталова. В телефонном разговоре он ответил, что не в курсе этой ситуации и вообще никогда о промзоне не слышал, но все-таки посоветовал обратиться к своему заместителю, который, как оказалось, как-то раз там все же побывал.

Заместитель главы председателя сельсовета Артур Фатхуллин сказал, что они выезжали на место с проверкой, но так как там не было никого из начальства, им пришлось лишь ограничиться беседой с рабочими на предмет того, что нельзя складировать и хранить на территории участка нефтепродукты. Все остальные полномочия были переданы в муниципальный земельный контроль администрации Уфимского района.

Растения на участке, по словам Шагаевой, перестали цвести из-за большого количества пыли и грязи. Фото: Артур Салимов.

Ответ по принятым мерам в администрации мы все же получили. Начальник отделения муниципального контроля Артур Аманбаев отметил, что они выезжали на место с проверкой, и им удалось установить, что участок действительно используется не по целевому назначению. В результате проверки было составлено два административных протокола – по нецелевому использованию земли и самовольному захвату территории. Оба протокола в настоящее время направлены в Росреестр РБ, где дело будет рассмотрено, а по результатам проверки выписано предписание. Какое наказание ждет находчивого предпринимателя, нам неизвестно, ровно, как и то, сможет ли это как-то изменить ситуацию. А пока Гульназ Шагаевой и ее семье остается надеяться только на лучшее.