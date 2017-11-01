Мэрия Уфы отчиталась, как решалась проблема мусора в рамках Года экологии

Мэрия отчиталась перед городскими депутатами о проделанной работе.

На депутатских слушаниях, прошедших сегодня, 1 ноября, в администрации Уфы, вице-мэр Салават Хусаинов представил доклад о проведенной работе. Как следовало из отчета Хусаинова, основной упор в решении «мусорной» проблемы городские власти делали на проведение субботников, которые в этом году стали называть экологическими.

В общей сложности в весенне-осенний период с городских территорий было вывезено более 245 тонн мусора.

Систему сбора мусора населения Салават Хусаинов назвал полноценной. По его словам, сегодня в городе имеются 857 пунктов сбора, с которых вывозится более двух миллионов тонн мусора и около пяти тысяч килограммов аккумуляторных батарей. Вопрос переработки мусора остается открытым. На сегодня разработан проект реконструкции действующего полигона с цехом мусоропереработки.