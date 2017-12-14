В Башкирии на руководителя отделения ДОСААФ завели уголовное дело

При этом на счетах фирмы были деньги, достаточные для полного погашения долга. На руководителя местного отделения ДОСААФ возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей и дисквалифицировали на год.