В Башкирии 11 семей чуть не оставили своих детей без жилья

Одиннадцать семей из Бураевского района направили средства господдержки на улучшение жилищных условий, купив квартиры и дома, но в течение полугода не зарегистрировали права детей на жилье, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Это могло привести к ущемлению интересов 25 несовершеннолетних детей и реализации имущества без согласования с органами опеки и попечительства.