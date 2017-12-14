mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии 11 семей чуть не оставили своих детей без жилья

14 декабря 2017, 11:36
Жилье, купленное на средства материнского капитала, не было зарегистрировано на несовершеннолетних.

Одиннадцать семей из Бураевского района направили средства господдержки на улучшение жилищных условий, купив квартиры и дома, но в течение полугода не зарегистрировали права детей на жилье, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Это могло привести к ущемлению интересов 25 несовершеннолетних детей и реализации имущества без согласования с органами опеки и попечительства.

Прокурор района потребовал устранения нарушения закона, а суд обязал граждан оформить приобретенное жилье в общую долевую собственность. Четыре семьи уже зарегистрировали право детей на жилье.

Материалы по теме
Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» под Уфой три года не могут получить свое жильеВ Башкирии дети из аварийного дома попросили новое жилье у Деда Мороза
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48