В Башкирии дети из аварийного дома попросили новое жилье у Деда Мороза

Дети из многодетной семьи из Чишминского района Башкирии написали письмо Деду Морозу. В нем ребята просят сказочного персонажа помочь им с жильем. Семья живет в доме, которому 97 лет.

О том, что дети собрались писать письмо Деду Морозу с такой просьбой, мама детей Нафиса Минигалиева рассказала корреспонденту Медиакорсети совершенно случайно в беседе вчера. Сегодня, по просьбе редакции, женщина прислала фото письма. Это инициатива детей, которые верят в то, что сказочный герой может исполнить любую мечту.

- В прошлом году они тоже письмо писали, а потом почтальон принес домой подарки, - рассказала Нафиса. - В этом году они меня, правда, спрашивают: "Мама, а это не ты подарки купила?". Но верят что это был именно Дед Мороз, поэтому и написали письмо еще раз.

В семье - шесть детей, все девочки. Старшей Наргиз 20 лет, она живет уже отдельно. Еще одна дочка, 19-летняя Алия, сейчас учится в Стерлитамаке. Младшим Самире, Азалие, Камилле и Лейле 13, 12, 4,5 и 2 года соответственно. В апреле в семье ожидают появление первого сына. Мама Нафиса работает заведующей в местном доме культуры, а папа Ильяс - строительным рабочим. Многодетная семья проживает в старом доме, который достался от бабушки. Он не признан аварийным, хотя пришел в полную негодность. Новое жилье родители получить не могут, не смотря на то, что уже обращались к властям.

Фото: из семейного архива

Детям, живущим в таких условиях, не смотря на свой возраст приходится думать не только об игрушках и сладостях.

- Ты наша последняя надежда, - пишут девочки в письме Деду Морозу. - Мы живем в очень старом доме, ему 97 лет. Он достался от родителей нашей мамы. Он также принадлежит двум ее сестренкам. Когда сильные ветра дуют, нам очень страшно, боимся, что он рухнет на нас. Мама ходила в правительство нашей республики, но без толку. Никто не хочет нам помочь. Живем мы по адресу Республика Башкортостан, село Сайраново, ул. Центральная, д. 34. Дедушка Мороз, приезжай к нам в гости. Спасибо тебе заранее. Мы тебя любим. С наступающим Новым годом!

Фото: Нафиса Минигалиева

Фото: Нафиса Минигалиева