Евгений Гурьев: Аэропорт «Уфа» продавать не будут

Вице-премьер правительства республики, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев сообщил в эфире «Радио России-Башкортостан» о том, что аэропорт «Уфа» продавать не будут.
По словам Гурьева, принято решение о строительстве нового терминала внутренних линий. Сумма по Госэкспертизе – 2,6 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов выдает республика. Остальные деньги – заемные из банка, который специализируется на финансировании крупных инфраструктурных проектов и собственные деньги предприятия.
Пока этот проект не реализован, говорить о приватизации аэропорта рано, никаких решений по этому поводу не принималось, — рассказал в своем интервью Евгений Гурьев.