Руководству аэропорта Уфы купят три автомобиля Ford Focus за 3 млн рублей

Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

АО «Международный аэропорт Уфа» планирует закупить три автомобиля Ford. На официальном сайте госзакупок компания разместила информацию о проведении запроса предложений. Итоги будут подведены 16 ноября.

Как следует из документации, компания планирует приобрести 3 автомобиля «Ford» «Focus», в том числе 2 комплектации Titanium (тип кузова седан и хэтчбек) и SYNC Edition (тип кузова седан).

Все транспортные средства должны быть не ранее 2017 года выпуска, оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Поставщик обязан предоставить гарантию на три года.

В документации оговаривается, что автомобили предназначены для оперативного решения производственных задач командно-руководящего состава АО «Международный аэропорт «Уфа».

Цвет автомобилей комплектации TITANIUM должен быть «серебристый металлик», а SYNC Edition – черный.

Начальная цена тендера 3,2 млн руб. Источник – собственные средства предприятия.