Закрытие Южного кладбища в Уфе отложили до февраля 2019 года

Изначально администрация города претендовала на участок в 3,7 га для расширения кладбищ. Но на нем растут деревья, которые необходимо было вырубить, а с этим не согласился Михайловский сельсовет Уфимского района. В суде удалось достигнуть мирового соглашения. Уфе передадут другой участок площадью 4,2 га. Решение о передаче участка должно быть закреплено арбитражным судом. Однако этому препятствует то, что участок не размежеван, а право Михайловского сельсовета на закреплено в Росреестре.