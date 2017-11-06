Стал известен мотив нападения на пенсионера на уфимском кладбище

Управление следственного комитета отчиталось о задержании подозреваемого в похищении и расстреле пенсионера на уфимском кладбище, личность второго нападавшего тоже известна. По версии следствия нападение на 62-летнего уфимца не имеет ничего общего с его требованием к предыдущему работодателю о выплате заработной платы, как ранее сообщали уфимские СМИ. Из показаний задержанного стало ясно, что преступление не было спланированного, а произошло спонтанно после того как двое молоды людей увидели у пострадавшего крупную сумму денег в одном из магазинов столицы Башкирии. Мужчины проследили за пенсионером и попытались отобрать у него деньги, однако тот оказал сопротивление, тогда его погрузили в багажник автомобиля одного из подельников.
На кладбище в уфимском посёлке Тимашево 62-летнего мужчину приковали наручниками к ограде одной из могил и выстрелили в голову из травматического пистолета. Добычей нападавших стали десять тысяч рублей и сотовый телефон пострадавшего. Так же преступники сожгли свой автомобиль, этот поступок задержанный пояснил тем, что они хотели привлечь внимание окружающих.
Сейчас следователи проверяют показания задержанного, так же идут поиски второго подозреваемого. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о помещении задержанного под стражу на время следствия.