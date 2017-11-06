Стал известен мотив нападения на пенсионера на уфимском кладбище

Оказалось, что пенсионер сам спровоцировал похищение.

Управление следственного комитета отчиталось о задержании подозреваемого в похищении и расстреле пенсионера на уфимском кладбище, личность второго нападавшего тоже известна. По версии следствия нападение на 62-летнего уфимца не имеет ничего общего с его требованием к предыдущему работодателю о выплате заработной платы, как ранее сообщали уфимские СМИ. Из показаний задержанного стало ясно, что преступление не было спланированного, а произошло спонтанно после того как двое молоды людей увидели у пострадавшего крупную сумму денег в одном из магазинов столицы Башкирии. Мужчины проследили за пенсионером и попытались отобрать у него деньги, однако тот оказал сопротивление, тогда его погрузили в багажник автомобиля одного из подельников.