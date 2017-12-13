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В мэрии Уфы прокомментировали случай педофилии в Центре детского творчества

13 декабря 2017, 16:04
Подследственного мужчину отстранили от работы.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что преподаватель столичного Центра детского технического творчества отстранён от преподавательской деятельности. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы.

Напомним, в отношении этого преподавателя возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Свои обвинения в адрес педагога выдвинули родители двух первоклассниц, которые утверждают, что он неоднократно весьма недвусмысленно трогал девочек в своем кабинете.

- Дополнительная информация будет известна после завершения всех следственных действий. Вся городская система образования заинтересована в полном и объективном расследовании, а при подтверждении фактов насильственных действий - в наказании по всей строгости закона, - говорится в комментарии на сайте мэрии.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

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