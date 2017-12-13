В мэрии Уфы прокомментировали случай педофилии в Центре детского творчества

Напомним, в отношении этого преподавателя возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Свои обвинения в адрес педагога выдвинули родители двух первоклассниц, которые утверждают, что он неоднократно весьма недвусмысленно трогал девочек в своем кабинете.