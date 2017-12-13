В Уфе преподаватель попал под следствие за растление первоклассниц

Возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера.

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по обращению родителей двух семилетних девочек. Данную информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

- Родители считают, что преподаватель Центра детского технического творчества развращал их девочек, трогая их в своем кабинете, - пояснила Светлана Абрамова.