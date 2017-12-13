В Уфе преподаватель попал под следствие за растление первоклассниц
Сегодня, 12:11ПроисшествияТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возбуждено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера.
В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по обращению родителей двух семилетних девочек. Данную информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.
- Родители считают, что преподаватель Центра детского технического творчества развращал их девочек, трогая их в своем кабинете, - пояснила Светлана Абрамова.
Заявление поступило в правоохранительные органы недавно, после проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей