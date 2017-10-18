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В Башкирии появилось видео, в котором преподаватель избил ученика по голове
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В Башкирии появилось видео, в котором преподаватель избил ученика по голове

18 октября, 13:20ОбществоНадежда ВалитоваФото: Подслушано Бижбулякский район.
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