В Башкирии появилось видео, в котором преподаватель избил ученика по голове

Инцидент произошел в одной из школ Бижбулякского района РБ.

В сообществе «Подслушано Бижбуляк» появилась видеозапись с урока местной школы села Кунакулово. Прямо во время урока преподаватель ругает ученика на татарском языке и несколько раз бьет его по голове.

- Недавно писали, что учителя не бьют учеников и все это вранье и они сами доводят. Вот такая ситуация была год назад в классе моей соседки, после такого я не верю словам, что сами доводят, бывает, что и учитель настроен против ученика по личным причинам и срывает на нем злость, - пишет анонимный пользователь сети.

Медиакорсеть решила узнать, о каком инциденте идет речь.

Как рассказал нам председатель комитета по работе с молодежью и спорту администрации района Александр Семенов, конфликт ученика и преподавателя случился еще в 2016 году.

Видео

- После поступивших жалоб преподавателя школы уволили. В настоящий момент он не работает в школе. Видео произошедшего появилось только сейчас. Видимо, кто-то из учеников таким образом вновь решил насолить преподавателю, - прокомментировал информацию Семенов.