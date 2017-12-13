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В Башкирии суд арестовал акции «Детского мира» и прочие активы «Системы»

13 декабря 2017, 09:41
Также арестованы акции "Степи" и "МТС-банка".

Арбитражный суд Башкирии арестовал 52,09 процентов акций ПАО «Детский мир» стоимостью 33,8 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости». Арест наложен из-за иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 131,6 миллиардов рублей.

Вместе с акциями «Детского мира» арестованы 90,5 процентов акций агрохолдинга «Степь» стоимостью 17,2 млрд рублей, 71,87 процентов ПАО «МТС-банк» стоимостью 15,3 млрд рублей и прочие активы. «Система» временно не может распоряжаться арестованным имуществом и получать доход по ценным бумагам.

Нас не интересуют эти активы с точки зрения их деятельности, нас интересует надежное обеспечение возмещения ущерба, заявил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

12 декабря арбитражный суд республики зарегистрировал иск министерства земельных и имущественных отношений Башкирии к АФК «Система». Сумму претензий в 131,6 миллиардов рублей намерены взыскать с «Системы» «Роснефть» и «Башнефть». Сумма иска равна размеру дивидендов, которые вывели из башкирской компании в 2009-2014 годах за вычетом уплаченных налогов, однако АФК «Система» считает претензии незаконными и необоснованными.

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