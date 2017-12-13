В Башкирии суд арестовал акции «Детского мира» и прочие активы «Системы»

12 декабря арбитражный суд республики зарегистрировал иск министерства земельных и имущественных отношений Башкирии к АФК «Система». Сумму претензий в 131,6 миллиардов рублей намерены взыскать с «Системы» «Роснефть» и «Башнефть». Сумма иска равна размеру дивидендов, которые вывели из башкирской компании в 2009-2014 годах за вычетом уплаченных налогов, однако АФК «Система» считает претензии незаконными и необоснованными.