"Роснефть" потребует в суде взыскать с АФК "Система" еще 131,6 миллиарда

«Башнефть» и «Роснефть» подали иск в арбитражный суд Башкирии к АФК «Система» и ее "дочке" «Система-Инвест» о возмещении убытков на сумму более чем 131,6 миллиарда рублей. Истцы считают, что такую сумму ответчики вывели из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов.

Сообщение о подаче иска опубликовано на официальном сайте "Роснефти". В нем, со ссылкой на решение суда первой инстанции, сообщается, что «Система» вывела из "Башнефти" средства, необходимые для обеспечения "нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы" компании. Сделано это было, как полагают в "Роснефти" с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты дивидендов в свою пользу.

- Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах уфимской группы (заводов - прим.ред.), - говорится в сообщении. - Всё это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий «Башнефти».

В сообщении подчеркивается, что «Роснефть» предприняла "все возможные усилия по достижению мирового соглашения".

- «Роснефть» заявила о своей готовности остановиться на решении суда первой инстанции и воздержаться от предъявления дополнительных законных требований, - говорится в сообщении.- Компания также предложила АФК «Система» помощь в организации кредитов, в случае если таковые окажутся необходимы для погашения ущерба.

В компании поясняют, что подали иск, поскольку переговоры с ответчиками не дали результата. В сообщении отмечается, что "Система" принципиально отказывается от диалога.

- Требования по возвращению средств, выведенных в форме дивидендов, логично вытекают из решения суда первой инстанции, в котором ответчик признается недобросовестным акционером, незаконно владевшим акциями, виновным в сознательном нанесении ущерба «Башнефти» и выведении из неё имущества и активов в свою пользу, - пояснили в "Роснефти.