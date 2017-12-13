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Председатель горсовета Уфы прокомментировал розыск депутата Носкова

13 декабря 2017, 11:57
Его сегодня объявили в международный розыск.

Сегодня председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов прокомментировал Медиакорсети информацию о том, что следственный комитет объявил депутата горсовета Андрея Носкова в международный розыск. По версии следствия Носков намеренно обанкротил компанию «Колорит», которая ранее получила от города право на развитие территории в Уфе.

Валерий Трофимов сообщил, что документы о том, что депутат Носков объявлен в федеральный розыск, в горсовете получили только сегодня. В них не содержится требование о снятии с Носкова депутатского статуса.

- Сегодня по этому поводу мы сделаем официальное заявление, - сказал Валерий Трофимов.

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#Новости#Наталья Кузнецова#Город
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