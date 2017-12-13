Следственный комитет объявил в международный розыск депутата из Уфы

Следователи считают, что депутат нанёс крупный ущерб бюджету города.

Следственный комитет объявил в международный розыск скрывающегося за границей руководителя уфимского ООО «Колорит» депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова. По версии следствия, Носков намеренно обанкротил компанию, которая ранее получила от города право на развитие территории в Уфе. Позже участки были обманным путем переведены в собственность, на участках были построены четыре многоэтажки, квартиры в которых были реализованы.

- В результате неправомерных действий руководителя предприятия муниципальному бюджету причинен ущерб в размере более 117 миллионов рублей. Администрация Уфы в рамках уголовного дела уже обратилась с иском о взыскании суммы причиненного ущерба с обвиняемого, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Также сообщается, что следователь обратился в суд с целью наложить арест на имущество коммерсанта. По данным ведомства он владеет 50 объектами недвижимого имущества (квартиры, жилые дома, земельные участки), парком легковых автомобилей, в том числе дорогостоящими иномарками "Лексус" и "Майбах". Суд принял решение наложить арест на его имущество.

В ведомстве уточняют, что сейчас депутат скрывается за границей. Сегодня в Уфе проходит заседание городского Совета, на которое Андрей Носков не пришел, сообщает наш корреспондент из зала заседаний горсовета.

Сам Носков подтвердил нашему агентству, что находится за границей, но в какой именно стране находится, сообщать отказался.

- Мне ничего не известно об этом, сейчас я нахожусь на лечении за границей, и на момент возбуждения дела меня в России не было, так что следователи не предъявляли мне обвинения и о ходе уголовного дела я узнаю из СМИ, - сказал Носков нашему корреспонденту в телефонном разговоре.

Напомним, в октябре этого года Рустэм Хамитов лично наградил Андрея Носкова почетным званием заслуженного строителя республики. В 2015 году компания Носкова, несмотря на вмешательство минкульта, полиции и активистов снесла стену архитектурного памятника Уфы дома Кочкина. Тогда это вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее, как сообщалось на «Коммерсант-Уфа», предприятие Носкова оштрафовали на 250 тыс. руб. за строительство многоквартирного жилого дома на улице Комсомольской литер 4 без соответствующего на то разрешения (ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ).