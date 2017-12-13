Объявленный в розыск депутат из Уфы подтвердил, что находится за границей

Сегодня его объявили в международный розыск.

Объявленный сегодня в международный розыск депутат горсовета Уфы Андрей Носков заявил, что узнал об этом от журналистов.

- Мне ничего не известно об этом, сейчас я нахожусь на лечении за границей, и на момент возбуждения дела меня в России не было, так что следователи не предъявляли мне обвинения и о ходе уголовного дела я узнаю из СМИ, - сказал Носков нашему корреспонденту в телефонном разговоре. В какой именно стране находится, он сказать отказался.

Напомним, сегодня пресс-служба следственного комитета Башкирии распространила сообщение об объявлении в международный розыск бывшего директора ООО «Колорит», которым является депутат Горсовета Уфы Андрей Носков. Следователи подозревают его в нанесении городскому бюджету ущерба в 117 миллионов рублей и инкриминируют ему мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство.