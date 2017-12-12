В Башкирии жена молотком проломила супругу ребра и череп

В городе Октябрьский госпитализирован мужчина с травмой головы и закрытым переломом ребер, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Как рассказал пострадавший, в тот вечер он поссорился с супругой, после чего пьяная женщина стала угрожать мужу убийством. Увидев, что муж на угрозы не реагирует, она взяла молоток и несколько раз ударила им по голове и телу супруга.
Мужчина выбежал во двор и начал звать на помощь. Соседка вызвала бригаду скорой.
52-летняя гражданка признала свою вину. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством».