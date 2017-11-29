В Башкирии пьяные подростки жестоко избили прохожего

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Пострадавший находится в больнице.
27 ноября в Стерлитамаке банда нетрезвых парней избила прохожего на улице Ленина, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности нападавших молодых людей. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное законом.
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