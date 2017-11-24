В Уфе молодые люди до смерти избили проходящего мимо мужчину
Сегодня, 11:35ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Молодые люди накинулись на прохожего из хулиганских побуждений.
Три уфимца обвиняются по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.
В ночь на 13 июня на улице Кольцевая 29-летний, 26-летний и 16-летний нетрезвые молодые люди избили проходившего мимо 27-летнего мужчину из хулиганских побуждений. Обвиняемые засунули потерпевшего в багажник «Волги» и вывезли на Северное кладбище поселка Тимашево, где продолжили его избивать. Через некоторое время потерпевший скончался в больнице от полученных травм.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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