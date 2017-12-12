В Башкирии на госсредства откроют кооператив и купят робота-дояра

– Из-за отсутствия доярок мы прекратили и производство, и сбор молока у ЛПХ. Из-за кадрового голода отказались от молока еще два хозяйства района, – говорит директор ООО КХ «Лаклы» (с. Казнаковка, Туймазинский район) Рамиль Асфандияров. – Чтобы не пустовало соседнее поле СПК «Усень», мы смонтировали для него за 600 тысяч рублей систему «электропастух», арендуем его и используем свои пастбища под электронной охраной. У нас 86 голов КРС (откорм), ещё 150 пригоняют личные подсобные хозяйства. По сути, хозяйство стало оператором по выпасу скота. Хотим возродить производство и сбор молока, которое выгоднее откорма в 2 раза, ведь у нас 6-летний опыт работы с ним. Ознакомились с опытом фермы Калужской области, купившей импортного робота-дояра за 4,5 миллиона рублей. Он окупается за полтора года при наличии 170 голов дойного стада. Для работы с ним достаточно одного оператора. Участвовать в СПоК по выпасу скота и сбору молока вместе с нами согласны еще два крупных хозяйства.