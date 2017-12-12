Под нейтральным флагом: российские спортсмены поедут на Олимпиаду

- Если кто-то не захочет поехать по каким-то причинам, это его личное дело, и неважно, поддержит кто-то такое решение, не поддержит, - отметила Тарасова. - Для меня, как для человека, который прошел очень много олимпиад, странно слышать, что кто-то может не поехать на игры. Потому что только в борьбе можно доказать, что мы самые сильные, что мы хотим быть под своим флагом и вернем его обратно. Может быть, будет сложно. Может быть, какие-то вещи на этой олимпиаде будут для нас впервые. Но легкой жизни нам никогда никто не обещал.