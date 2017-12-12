Ни один из вузов Башкирии не вошел в топ рейтинга востребованности в России

Восемь башкирских вузов вошли в рейтинг востребованности в России, однако ни один из них не вошел в топ-лист списка. Самые лучшие позиции в своих категориях - у БГАУ, БГМУ и БГПУ.